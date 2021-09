Francesco Monte e Isabella De Candia si sono lasciati | “Lui ci spera ancora…”

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 22 settembre 2021)Desi. La notizia è stata data in antemprima tra le pagine di Chi Magazine in uscita proprio oggi con il suo nuovo numero.DesiDopo Cecilia Rodriguez, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi, l’ex tronista di Uomini e Donne... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.