Colloquio-avventura nella mente di Carlo Freccero

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 22 settembre 2021) "Non sono complottista”, dice in tono di aperta rivendicazione. “Sono loro che complottano”. E spiega: “Io leggo e cito dei documenti. Scopro che l’élite vuole imporre nuove forme di controllo sulle persone, per trasformare l’occidenteCina attraverso la politica sanitaria. E allora siccome io racconto questo complotto, cercando di documentarlo, ecco che automaticadivento complottista. E’ un passaggio logico indebito”. Sta promuovendo un referendum per abolire il green pass,. E nullasua biografia lascerebbe credere che egli sia un mattoide del web, un estremista del no vax, uno di quelli che credono alle sirene, ai chip sotto pelle o al grande complotto universale. Eppure lunedì queste cose le ha scritte sulla Stampa dopo altri interventi di Cacciari, Agamben, ...