Bruna Bovino uccisa e data alle fiamme a Bari | sentenza ribaltata per l’ex | condannato a 26 anni

commenta La Corte di Assise di Appello di Bari ha condannato alla pena di 26 anni e 6 mesi di reclusione Antonio Colamonico per l'omicidio della ex, estetista 29enne italo - brasiliana uccisa a forbiciate a Mola di Bari il 12 dicembre 2013. 'Mia figlia non c'è più, non tornerà più e nessuna sentenza potrà restituirmela, ma dopo 8 ...Pena aumentata di un anno e 6 mesi per il presunto omicida della estetistaavvenuta nel 2013 a Mola di Bari. La Corte di Assise di Appello di Bari ha deciso di condannare a 26 anni e 6 mesi di carcere Antono Colamonico ritenendolo l'assassino della italo - ...Giovanni Cassano, detto “u curt”, fratellastro dell’ex calciatore Antonio, è stato arrestato dai carabinieri dopo un furto da 30mila euro in un appartamento di Sannicandro.La Corte di Assise di Appello di Bari ha condannato alla pena di 26 anni e 6 mesi di reclusione Antonio Colamonico per l'omicidio della ex Bruna Bovino, estetista 29enne italo-brasiliana uccisa a forb ...