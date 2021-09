Ballando con le Stelle 16, a rischio la presenza di Morgan? Ecco perché (Di mercoledì 22 settembre 2021) Proprio ieri vi abbiamo riportato i nomi dell’intero cast che prenderà parte a Ballando con le Stelle 16. E Morgan? Il nome del cantautore si era fatto strada con insistenza sempre maggiore nelle scorse settimane e sembrava esservi quasi la certezza assoluta in merito alla sua partecipazione. Ma poi cos’è successo? E’ successo che, a quanto pare, Morgan potrebbe invece non esserci. A riportarlo tra le Chicche di Gossip è stato Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Ecco a seguire cos’è stato riportato dal magazine sulla presenza di Marco Castoldi. Ci sono delle brusche divergenze sulla presenza e sul contratto di Morgan come concorrente di Ballando Con Le Stelle. La sua partecipazione nel programma condotto ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Proprio ieri vi abbiamo riportato i nomi dell’intero cast che prenderà parte acon le16. E? Il nome del cantautore si era fatto strada con insistenza sempre maggiore nelle scorse settimane e sembrava esservi quasi la certezza assoluta in merito alla sua partecipazione. Ma poi cos’è successo? E’ successo che, a quanto pare,potrebbe invece non esserci. A riportarlo tra le Chicche di Gossip è stato Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini.a seguire cos’è stato riportato dal magazine sulladi Marco Castoldi. Ci sono delle brusche divergenze sullae sul contratto dicome concorrente diCon Le. La sua partecipazione nel programma condotto ...

Advertising

AlessioParodi6 : Dite la verità, preferivate una bella crisi petrolifera... Così invece di Bubù e Uolter potevate gustarvi me a Ball… - StillPed : Arisa, Mietta e Sabrina Salerno a Ballando con le stelle. Grazie zia Milly - 1961_pilar : RT @deluzenluz: Il mio sole io anelo scoprimi in te in quelle mani ballando nel mio essere scoprimi nel profondo delle mie onde con quell'… - gdigrezia : #versingiro Facciamo quattro giri di fivet come quattro giri di valzer su un tappeto di siringhe e una vestaglia d… - V4LENT1N3_ : @girlxalmightv io sto ballando dynamite con i capelli bagnati -