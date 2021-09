Anticipazioni “Chi l’ha visto” puntata del 22 settembre: novità sul caso Pipitone e la scomparsa di Sara Pedri (Di mercoledì 22 settembre 2021) Da qualche settimana è tornata in onda la nuova edizione di Chi l’ha visto, il format che indaga sui casi di scomparse condotto da Federica Sciarelli. Anche questa sera, 22 settembre, andrà in onda su Rai Tre un nuovo appuntamento con lo storico programma. La conduttrice tornerà ancora una volta a parlare del caso di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 22 settembre 2021) Da qualche settimana è tornata in onda la nuova edizione di Chi, il format che indaga sui casi di scomparse condotto da Federica Sciarelli. Anche questa sera, 22, andrà in onda su Rai Tre un nuovo appuntamento con lo storico programma. La conduttrice tornerà ancora una volta a parlare deldi … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

lasara_81 : Manlio sa chi ha aggredito Susanna #upas #unpostoalsole - adrianobusolin : RT @CorriereCitta: Anticipazioni Fuori dal Coro, stasera 21 settembre in tv: temi, chi sono gli ospiti, replica e streaming #fuoridalcoro #… - CorriereCitta : Anticipazioni Fuori dal Coro, stasera 21 settembre in tv: temi, chi sono gli ospiti, replica e streaming… - katiadiluna16 : Chi è stato il vip meno votato? Ecco cosa succederà in caso #gfvip #grandefratellovip #gfvip6 #grandefratellovip6… - marcoluci1 : RT @bubinoblog: BubinoBlog cerca di fare un po’ di ordine tra anticipazioni, rumors e candidature. Ecco chi davvero vedremo ballare da Mill… -