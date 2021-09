Ancora violenze in corsia a Napoli: stanco di attendere, paziente aggredisce infermiere (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – All’ospedale Pellegrini di Napoli, un paziente ha aggredito l’infermiere di triage a causa delle lunghe attese. A rendere noto l’episodio, su Facebook, è l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, che aggiunge: “il paziente era codificato come codice verde”. L’uomo, avrebbe “più volte avvicinato gli operatori per chiedere quanto mancasse alla sua visita; l’infermiere dopo avergli comunicato che c’era una visita prima della sua viene preso a calci e pugni. È stato poi salvato dai colleghi. L’infermiere è stato subito medicato e con una prognosi di giorni 3, per ferita lacero contusa ed ecchimosi, è stato costretto a lasciare la postazione di triage”. “Ennesimo episodio vergognoso di violenza insensata all’interno di un pronto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– All’ospedale Pellegrini di, unha aggredito l’di triage a causa delle lunghe attese. A rendere noto l’episodio, su Facebook, è l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, che aggiunge: “ilera codificato come codice verde”. L’uomo, avrebbe “più volte avvicinato gli operatori per chiedere quanto mancasse alla sua visita; l’dopo avergli comunicato che c’era una visita prima della sua viene preso a calci e pugni. È stato poi salvato dai colleghi. L’è stato subito medicato e con una prognosi di giorni 3, per ferita lacero contusa ed ecchimosi, è stato costretto a lasciare la postazione di triage”. “Ennesimo episodio vergognoso di violenza insensata all’interno di un pronto ...

Advertising

anteprima24 : ** Ancora violenze in corsia a ##Napoli: stanco di attendere, #Paziente aggredisce #infermiere **… - SofiaMontesi1 : @Parpiglia Scusate ma è possibile solo dire 'con i problemi che abbiamo in Italia ma chi stra cavolo se ne frega di… - LPincia : RT @Bandito116: Il greenpass stabilizza il governo. Il potere ha paura che la crisi sociale sfoci in scioperi generali che possono innescar… - Bandito116 : Il greenpass stabilizza il governo. Il potere ha paura che la crisi sociale sfoci in scioperi generali che possono… - alfanor48 : RT @Spinning2020: @alfanor48 @franco67238399 E così siamo ancora! Che orrore per i morti invano! Quanto strazio per nulla e, quante famigli… -