Amici batte Domenica In. Potrebbe continuare ad andare in onda di domenica (Di mercoledì 22 settembre 2021) La prima puntata della nuova edizione di Amici è andata in onda la scorsa domenica. Il giorno designato all’appuntamento del weekend è sempre stato il sabato, però, quest’anno, per motivi logistici si è deciso di cambiare la programmazione per le prime due settimane. Sorprendentemente sembra che questa modifica abbia giovano molto ascolti e che sia stata apprezzata dagli spettatori. Vista la formula vincente, non è esclusa la possibilità che, da questo momento in poi, Amici venga trasmesso tutte le domeniche. Potrebbe interessarti: Amici 21, i nomi degli allievi di canto e ballo della scuola di quest’anno Amici vince la battagli di ascolti Il risultato riscosso da Amici, in termini di ascolti, è stato davvero sorprendente. A ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 22 settembre 2021) La prima puntata della nuova edizione diè andata inla scorsa. Il giorno designato all’appuntamento del weekend è sempre stato il sabato, però, quest’anno, per motivi logistici si è deciso di cambiare la programmazione per le prime due settimane. Sorprendentemente sembra che questa modifica abbia giovano molto ascolti e che sia stata apprezzata dagli spettatori. Vista la formula vincente, non è esclusa la possibilità che, da questo momento in poi,venga trasmesso tutte le domeniche.interessarti:21, i nomi degli allievi di canto e ballo della scuola di quest’annovince la battagli di ascolti Il risultato riscosso da, in termini di ascolti, è stato davvero sorprendente. A ...

