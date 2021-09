Afghanistan | Di Maio | “Notizie preoccupanti sui provvedimenti dei talebani nei confronti delle donne”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 22 settembre 2021) NEW YORK – “Leche arrivano dall’suideineici preoccupano parecchio”. Così il ministro degli esteri Luigi Di, che proprio su questo tema ieri a New York ha presieduto un evento organizzato dall’Italia. “Dobbiamo salvaguardare i risultati raggiunti negli ultimi 20 anni – dice Di– per questo ci siamo posti tre obiettivi: inserire in tutti gli interventi umanitari una quota di azioni e risorse che sia rivolta a specifici programmi per la protezione dei dirittiragazze afghane; promuovere un meccanismo internazionale per monitorare la situazione dei diritti umani e far valere le responsabilità ...