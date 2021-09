Torino-Juventus, esauriti i biglietti in curva Maratona (Di martedì 21 settembre 2021) Sono già esauriti i biglietti nella curva Maratona dello stadio Olimpico Grande Torino per il derby contro la Juventus, in programma sabato 2 ottobre alle ore 18. I tifosi granata, infatti, hanno acquistato tutti i tagliandi a disposizione nel settore più caldo dello stadio, che sarà quasi pieno nei limiti imposti dalle restrizioni anti-Covid, malgrado l’annuncio dato ieri dagli ultras del Toro di disertare lo stadio per protestare contro l’obbligo del Green pass. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 settembre 2021) Sono giànelladello stadio Olimpico Grandeper il derby contro la, in programma sabato 2 ottobre alle ore 18. I tifosi granata, infatti, hanno acquistato tutti i tagliandi a disposizione nel settore più caldo dello stadio, che sarà quasi pieno nei limiti imposti dalle restrizioni anti-Covid, malgrado l’annuncio dato ieri dagli ultras del Toro di disertare lo stadio per protestare contro l’obbligo del Green pass. SportFace.

