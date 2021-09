“Si parte” La notizia è ufficiale | l’annuncio di Figliuolo

Leggi su howtodofor

(Di martedì 21 settembre 2021) «La macchina organizzativa è pronta, dopo i “fragili” procederemo con le altre categorie». Nel giorno dell’avvio delle somministrazioni per la terza dose, il generale Francesco Paoloconferma che il piano per i «richiami» è ormai nella fase operativa. Nei prossimi giorni il Cts dovrà fornire le ultime indicazioni «e poi andremo avanti per chi ha più di 80 anni, gli ospiti delle Rsa e i sanitari in modo da meglio preservare chi più ne ha bisogno». Il commissario vola in Veneto e poi in Sicilia. Si muove da nord a sud, sa di essere nella fase cruciale della campagna vaccinale. Sicuro di poter raggiungere il prossimo obiettivo a metà ottobre: «Arriveremo all’82% di persone completamente vaccinate e una percentuale superiore di prime dosi». È l’effetto del decreto che impone il green pass a tutti i lavoratori,lo sa bene. Ma lui ...