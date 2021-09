Le leghista che ha organizzato il convegno in odor no - vax | ' Donato va via? Io resto'

Advertising

LucaBizzarri : Oggi ho fatto arrabbiare gli arditi e i primati nazionali. Ergo sono zecca. Domani spero tornino i rubii e gli anti… - AlbertoBagnai : Il taxi ci mette un po’ ad arrivare da Centrale (80 metri) causa risorse turbolente. Cose che capitano. Ovviamente… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Il nuovo sottosegretario leghista all’Economia al posto di Claudio Durigon è Federico Freni, ch… - ingscostanzo : RT @giulianol: Ho partecipato a un dibattito televisivo sul green pass e devo ammettere che, fra un esponente della Lega e uno del PD, il p… - JediPerLItalia : @GandalfGrigioOf @AlanPanassiti @RBallabeni Sicuramente un leghista, probabilmente avrà capito male la frase di uso… -

Ultime Notizie dalla rete : leghista che

Una causaha diviso Giorgetti e Salvini e, per lei, è stata mal gestita dal partito. L'ex eurodeputataDonato contro i vaccini: "I rischi ci sono", la risposta di Sileri la spiazza Leggi ...... promosso dalla senatriceRoberta Ferrero. Qui sono state riproposte le teorie, finora ... Il 17 settembre Meloni ha rilanciato quanto scritto da la Verità commentando, grazie alle cure ...Nella Lega la spaccatura si fa ancora più evidente. Se ancora i massimi esponenti "tengono botta", nei bassi strati il malcontento dilaga. Parlamentari che polemizzano e addirittura si sfilano dal par ...L'europarlamentare siciliana che ha assunto posizioni No Vax lascia il Carroccio: ipotesi approdo in Fratellid'Italia ...