Inter, Inzaghi: «Dumfries in panchina? Non è una bocciatura» (Di martedì 21 settembre 2021) Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match con la Fiorentina: le sue dichiarazioni Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Fiorentina-Inter: le sue dichiarazioni 15 GOL IN 4 PARTITE – «Senz’altro è importantissimo segnar tanto. Siamo partiti con tanti gol, poi succede che nonostante tanti tiri non riusciamo a segnare. Contro il Bologna abbiamo fatto sembrare una partita semplice che semplice non era visto che il Bologna era in forma». Dumfries IN PANCA – «Non è una bocciatura. Si tratta di rotazioni, sabato con il Bologna ne avevo cambiati 4, stasera ne tornano altri più freschi. Si gioca ogni due giorni e mezzo bisogna prendere le decisioni miliori» L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 settembre 2021) Simone, tecnico dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match con la Fiorentina: le sue dichiarazioni Simone, tecnico dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita di Fiorentina-: le sue dichiarazioni 15 GOL IN 4 PARTITE – «Senz’altro è importantissimo segnar tanto. Siamo partiti con tanti gol, poi succede che nonostante tanti tiri non riusciamo a segnare. Contro il Bologna abbiamo fatto sembrare una partita semplice che semplice non era visto che il Bologna era in forma».IN PANCA – «Non è una. Si tratta di rotazioni, sabato con il Bologna ne avevo cambiati 4, stasera ne tornano altri più freschi. Si gioca ogni due giorni e mezzo bisogna prendere le decisioni miliori» L'articolo proviene da ...

