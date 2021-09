Giacomo Sartori scomparso dopo il furto dello zaino in un bar di Porta Venezia: non si hanno notizie da quattro giorni (Di martedì 21 settembre 2021) Il giovane 30enne, originario di Mel nel Bellunese, guida una Polo grigia. L’appello del fratello Tommaso Sartori: Giacomo è senza soldi e documenti, non aveva motivi per allontanarsi. I familiari aprono una pagina Facebook per le ricerche Leggi su corriere (Di martedì 21 settembre 2021) Il giovane 30enne, originario di Mel nel Bellunese, guida una Polo grigia. L’appello del fratello Tommasoè senza soldi e documenti, non aveva motivi per allontanarsi. I familiari aprono una pagina Facebook per le ricerche

