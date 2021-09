Gf VIP | Gianmaria Antinolfi abbandona dopo la lite con Soleil VIDEO

Advertising

zazoomblog : Gianmaria Antinolfi entrato al Grande Fratello Vip con un segreto da rivelare Soleil Sorge sbotta: “Che segreto hai… - zazoomblog : Gianmaria Antinolfi senza censure nella casa del GF Vip e svela con chi vuole farlo - #Gianmaria #Antinolfi #senza… - zazoomblog : GF Vip 6 un’inedita Raffaella Fico. Nuovo scontro tra Soleil e Gianmaria - #un’inedita #Raffaella #Fico. #Nuovo - zazoomblog : Gianmaria Antinolfi entrato al Grande Fratello Vip con un segreto da rivelare Soleil Sorge sbotta: “Che segreto hai… - zazoomblog : Gf Vip 6: si salva la Cipriani in nomination finiscono due uomini. Scontro Soleil-Gianmaria - #salva #Cipriani… -

Ultime Notizie dalla rete : VIP Gianmaria

...poter durare fino all'una e mezza la terza puntata della sesta edizione del "Grande Fratello" ... ce ne sono almeno altre due che non si sopportano più: gli ex Soleil Sorge eAntinolfi, ...Soleil Sorge lite conAntinolfi/ "Mi sentivo oppressa, veniva sotto casa" Non ancora grandi protagoniste invece le due nuove opinioniste del Grande Fratello6 Sonia Bruganelli e Adriana ...Dopo l'ingresso nella casa del GF Vip Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi avevano riferito che la loro relazione si era chiusa senza strascichi e che erano rimasti in buoni rapporti. Esternazioni che, ...Soleil Sorge litiga ancora una volta con Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip 2021 e confessato: "non è una vittima, piangi lacrime di coccodrillo" ...