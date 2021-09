Gaia Zorzi in cerca d’amore. Tommaso sceglie il fidanzato per la sorella (Di martedì 21 settembre 2021) Gaia Zorzi cerca l’amore? Giulia Salemi e Tommaso Zorzi gettato delle basi interessanti. Il vincitore del Grande Fratello Vip commenta il possibile amore Nell’ultima puntata di Grande Fratello Vip Party condotto dalle eccezionali Giulia Salemi e Gaia Zorzi, uno degli ospiti è stato proprio il fratello della conduttrice nonchè vincitore della scorsa edizione del GFVip, Tommaso Zorzi. Durante l’intervista, Giulia Salemi alleata con il buon Tommaso tentano di trovare l’amore dei sogni per la single Gaia Zorzi. Giulia propone a Tommaso sei nomi, il quale Zorzi ha espresso la sua opinione e verificato l’idoneità per sua sorella. La Salemi ... Leggi su 361magazine (Di martedì 21 settembre 2021)l’amore? Giulia Salemi egettato delle basi interessanti. Il vincitore del Grande Fratello Vip commenta il possibile amore Nell’ultima puntata di Grande Fratello Vip Party condotto dalle eccezionali Giulia Salemi e, uno degli ospiti è stato proprio il fratello della conduttrice nonchè vincitore della scorsa edizione del GFVip,. Durante l’intervista, Giulia Salemi alleata con il buontentano di trovare l’amore dei sogni per la single. Giulia propone asei nomi, il qualeha espresso la sua opinione e verificato l’idoneità per sua. La Salemi ...

