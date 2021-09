Fiorentina-Inter 1-3 Le statistiche e i numeri

(Di martedì 21 settembre 2021)1-3, anticipo della 5/a giornata di Serie A. Contro lal’ha centrato il 1500° successo in Serie A (incluse le vittorie a tavolino). I nerazzurri tagliano questo traguardo dopo 91 anni, 11 mesi e 15 giorni dal primo (ottobre 1929 contro il Livorno). L’, a segno da 24 partite consecutive di Serie A, ha eguagliato la sua miglior striscia di gare di fila in gol nella storia della competizione (24 anche nella stagione 1949/50 sotto la guida di Giulio Cappelli). Era dallo scorso aprile che lanon perdeva un match casalingo di Serie A subendo almeno tre gol (2-3 vs Atalanta). L’ha eguagliato il suo record di gol segnati nelle prime cinque gare disputate in un campionato di Serie A (18 come nel 1960/61). Era dal 2017/18 ...

Advertising

Inter : ??? | MATCH REPORT I gol di @DarmianOfficial, @EdDzeko e #Perisic ribaltano il risultato: la cronaca di… - Inter : ?? | CONVOCATI #FiorentinaInter, ecco i nerazzurri a disposizione di Simone Inzaghi ?? - Inter : ?? | GOL FIORENTINA Sottil porta in vantaggio i padroni di casa #FiorentinaInter 1?-0? - IdiotHunter3 : @Il_Mago_KK Beh graziarca, mica puoi paragonare fiorentina e Inter. Però a parità di valori, chi gioca meglio la spunta. - IlBiscioneNera2 : #FiorentinaInter 1-3. Partita dal doppio volto. Brutto il primo tempo della squadra di #Inzaghi, nel quale l’Inter… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Inter

Sta tutta qui, nella sliding door di un pallone rimasto in gioco e di una doppia sostituzione rinviata, il karma di una partita che per l'era cominciata in salita contro unaforte, ...Bella prova di maturità per l'a Firenze, che soddisfa in pieno Simone Inzaghi. "Sono arrivato in un gruppo vincente, ... Nei primi 30 minuti abbiamo sofferto un'ottima, anche perché ...L'Inter vince 3-1 in rimonta contro la Fiorentina nell'anticipo serale della 5° giornata di campionato. Viola autori di un grande primo tempo e che chiudono ...SERIE A 2021 - 2022 GIORNATA N. 5 Martedì 21 settembre 2021 Bologna - Genoa 2-2 (49' Hickey B, 55' Destro G, 85' Arnautovic rig. B, 89' Criscito rig. G Atalanta - Sassuolo 2-1 (3' Gosens A, 37' Zappac ...