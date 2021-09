Ciclismo | Mondiali Fiandre 2021 oggi in tv | orari partenza cronometro uomini junior

(Di martedì 21 settembre 2021) Martedì 21 settembre è il giorno dellaes aidisu strada. I 22,3 chilometri da Knokke-Heist a Bruges assegneranno la maglia iridata nella prova contro il tempo di categoria, con ben 79 corridori iscritti. Tra questi anche due azzurri, Tommaso Bessega e Samuele Bonetto, con quest’ultimo che ha chiuso al quinto posto ladegli Europei di Trento sfiorando il podio.: CALENDARIO E PROGRAMMA COMPLETO, TV E STREAMING – La primasarà alle 14:55, con i primi 30 corridori che prenderanno il via uno un minuto dall’altro. L’intervallo tra le partenze salirà poi a 90 secondi per la seconda parte della gara. In casa Italia Tommaso ...

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE integrale della cronometro individuale juniores dei Mondiali di ciclismo 2021 che si disputano nelle Fiandre (Belgio). Il primo partente sarà il belga Jonathan ... 10.00 MotoGP, Test Misano " Nessuna copertura tv 10.30 Ciclismo: cronometro juniores femminile " Rai Sport, Rai Play, Eurosport, Eurosport Player, discovery+ 11.00 Tennis, WTA Ostrava " SuperTennisTV, supertennis.tv (nessuna italiana in campo)