Calcio | tifosi Bologna ricordano Fogli | ' ora giochi in Paradiso'

Bologna, 21 set. - (Adnkronos) - "Ora giochi in Paradiso". Con questo striscione i tifosi del Bologna hanno ricordato Romano Fogli, ex giocatore rossoblù, scomparso oggi all'età di 83 anni. Allo stadio 'Dall'Ara prima del match con il Genoa, valido per la quinta giornata di Serie A, anche la società felsinea ha ricordato la sua bandiera con immagini d'epoca scorse sul maxi schermo, foto e interviste, oltre a riprese del centenario, in compagnia di Haller.

