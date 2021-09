Basket | Klay Thompson procede nel suo programma di recupero

(Di martedì 21 settembre 2021)con “buoni progressi”. E’ questo il messaggio che arriva da un comunicato dei Golden State Warriors in merito al possibile rientro in campo, dopo due anni di assenza, del giocatore americano. La franchigia californiana ha fatto sapere che il giocatore potrà far parte del gruppo presente al training camp di inizio stagione 2021/2022, ma che, al momento, non è possibile stilare una data di rientro sul parquet, come invece all’inizio si era ipotizzato inquadrando il 25 dicembre (Natale) quale appuntamento possibile per tornare ad ammirare uno dei più grandi tiratori da tre di sempre della lega americana. Claydovrà quindi proseguire nel suopersonalizzato prima di riassaporare le sensazioni del campo e potersi schierare nuovamente al fianco del compagno Steph ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Basket Klay

Pianetabasket.com

Space Jam 2: new legends avrà tra i protagonisti LeBron James , noto fenomeno del, che vuole ... Il cast di Space Jam 2 è il seguente: oltre a LeBron James ci sono anche Anthony Davis,...... fratello di, era stato tagliato a dicembre dopo 9 partite a 4,2 punti di media) e adesso ... dobbiamo fare un discorso generale sulla trasmissione della Supercoppa2021, e dire che nessuna ...A Golden State non hanno ancora fornito una data ufficiale per il ritorno in campo di Klay Thompson. Il giocatore, durante il training camp, dovrebbe essere chiamato a un aumento del livello ...Non è ancora certa la firma di Marc Gasol come giocatore al Basket Girona in LEB Oro. Secondo i media spagnoli il centro starebbe ancora sfogliando la margherita delle opzioni, e non ...