Antonella Clerici vorrebbe evitare di mangiare in tv e racconta cosa fa al mattino (Di martedì 21 settembre 2021) Avrete notato che Antonella Clerici in tv non assaggia più come prima i piatti proposti dai suoi cuochi. Nessun divieto, non è cambiato nulla, semplicemente la conduttrice vorrebbe evitare di ingrassare come invece le succede ogni volta. Da sempre, prima con La prova del cuoco, adesso con E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici si mette un po’ a dieta per arrivare in forma alla prima puntata e poi con il passare dei mesi accumula chili. In più è allergica a un bel po’ di alimenti, mangiare di continuo assaggiando un po’ qui e un po’ là non è il massimo. Oggi ha confidato al suo pubblico come sta cercando di mantenere i suoi buoni propositi. Antonella Clerici a dieta in tv ma poi arrivano i supplì e la focaccia dolce Le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 21 settembre 2021) Avrete notato chein tv non assaggia più come prima i piatti proposti dai suoi cuochi. Nessun divieto, non è cambiato nulla, semplicemente la conduttricedi ingrassare come invece le succede ogni volta. Da sempre, prima con La prova del cuoco, adesso con E’ sempre mezzogiorno,si mette un po’ a dieta per arrivare in forma alla prima puntata e poi con il passare dei mesi accumula chili. In più è allergica a un bel po’ di alimenti,di continuo assaggiando un po’ qui e un po’ là non è il massimo. Oggi ha confidato al suo pubblico come sta cercando di mantenere i suoi buoni propositi.a dieta in tv ma poi arrivano i supplì e la focaccia dolce Le ...

