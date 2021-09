Udinese-Napoli 0-4, le pagelle: show della squadra di Spalletti, prova di forza per lo scudetto (Di lunedì 20 settembre 2021) Spettacolo Napoli, gli azzurri sono sempre più una candidata per la vittoria della scudetto. Percorso netto della squadra di Luciano Spalletti che ha superato senza problemi anche l’Udinese, la sfida non è stata mai in discussione. Gli ospiti chiudono i conti già nel primo tempo: grandissima azione di Insigne e Osimhen non sbaglia, poi il raddoppio di Rrahmani. Passo indietro dell’Udinese che non riesce ad affacciarsi con continuità nella metà campo avversaria. Il Napoli trova il tris con un grandissimo tiro di Koulibaly. La squadra di Spalletti va vicina al quarto gol con Anguissa, il portiere Silvestri si supera. Nel finale il risultato cambia ancora, finisce 0-4 con una magia di Lozano. Gli ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 20 settembre 2021) Spettacolo, gli azzurri sono sempre più una candidata per la vittoria. Percorso nettodi Lucianoche ha superato senza problemi anche l’, la sfida non è stata mai in discussione. Gli ospiti chiudono i conti già nel primo tempo: grandissima azione di Insigne e Osimhen non sbaglia, poi il raddoppio di Rrahmani. Passo indietro dell’che non riesce ad affacciarsi con continuità nella metà campo avversaria. Iltrova il tris con un grandissimo tiro di Koulibaly. Ladiva vicina al quarto gol con Anguissa, il portiere Silvestri si supera. Nel finale il risultato cambia ancora, finisce 0-4 con una magia di Lozano. Gli ...

Udinese_1896 : Scendiamo in campo così?? ••• Our starting XI to face #Napoli?? ???? #ForzaUdinese #AlèUdin #WeAreCalcio #SerieATIM… - Gazzetta_it : Gol! Udinese - Napoli 0-1, rete di Insigne L. (NAP) - Udinese_1896 : #UdineseNapoli 0-4 Si chiude qui la sfida tra Udinese e Napoli. Primo stop stagionale per i bianconeri #ForzaUdinese ???? - CyberPlant_ : L'anno prossimo tornerà il derby del Friuli: #Udinese vs #Pordenone. Sì, ma non in Serie A. Questa sera, i biancone… - GinoRIVIECCIO : Possesso palla: 80% Napoli, 20% portiere dell'Udinese! -