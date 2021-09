Sparatoria all’università, studenti fuggono dalle finestre: ci sono morti (Di lunedì 20 settembre 2021) Una persona non identificata ha fatto irruzione e aperto il fuoco in uno degli edifici dell'Università Statale di Perm, in Russia. Lo riporta l'agenzia Tass citando le informazioni preliminari diffuse da una fonte delle forze dell'ordine. Secondo Interfax, citata da Reuters, ci sarebbero anche delle vittime. Fonti della polizia parlano di 5 morti. Il ministero della Salute ha aggiunto che sul posto sono state dispiegate nove ambulanze. Alcuni studenti e prof sarebbero ancora barricati nelle stanze dell'ateneo. In alcuni video mostrati dai media locali, si vedono alcuni ragazzi mentre fuggono dall’università lanciandosi dalle finestre del primo piano. In altri filmati si vedono alcune delle persone colpite in una pozza di sangue fuori l'università. Stando ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 20 settembre 2021) Una persona non identificata ha fatto irruzione e aperto il fuoco in uno degli edifici dell'Università Statale di Perm, in Russia. Lo riporta l'agenzia Tass citando le informazioni preliminari diffuse da una fonte delle forze dell'ordine. Secondo Interfax, citata da Reuters, ci sarebbero anche delle vittime. Fonti della polizia parlano di 5. Il ministero della Salute ha aggiunto che sul postostate dispiegate nove ambulanze. Alcunie prof sarebbero ancora barricati nelle stanze dell'ateneo. In alcuni video mostrati dai media locali, si vedono alcuni ragazzi mentrelanciandosidel primo piano. In altri filmati si vedono alcune delle persone colpite in una pozza di sangue fuori l'università. Stando ...

