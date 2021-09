Russia, super-maggioranza per partito Putin. Ma al Parlamento arriva “Gente nuova” (Di lunedì 20 settembre 2021) La novità è che entra nel Parlamento russo un nuovo e giovane partito che si chiama appunto Gente nuova. O almeno così sarà, se i risultati provvisori verranno confermati venerdì quando la Commissione Elettorale Centrale (Cec) emanerà i dati definitivi. La certezza è invece che il partito di Putin Russia Unita avrà ancora una volta la maggioranza qualificata. Le elezioni legislative nella Federazione russa, in base ai dati forniti dalla presidente della Cec Ella Pamfilova, hanno riservato minime variazioni e molte polemiche. Queste ultime ruotano principalmente intorno ai ritardi dei risultati e alle denunce di brogli ai seggi.Pamfilova ha comunque dichiarato valide le elezioni alla Duma di Stato. L'affluenza è stata del 51,68%, in aumento rispetto al ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 20 settembre 2021) La novità è che entra nelrusso un nuovo e giovaneche si chiama appunto. O almeno così sarà, se i risultati provvisori verranno confermati venerdì quando la Commissione Elettorale Centrale (Cec) emanerà i dati definitivi. La certezza è invece che ildiUnita avrà ancora una volta laqualificata. Le elezioni legislative nella Federazione russa, in base ai dati forniti dalla presidente della Cec Ella Pamfilova, hanno riservato minime variazioni e molte polemiche. Queste ultime ruotano principalmente intorno ai ritardi dei risultati e alle denunce di brogli ai seggi.Pamfilova ha comunque dichiarato valide le elezioni alla Duma di Stato. L'affluenza è stata del 51,68%, in aumento rispetto al ...

