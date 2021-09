Rrahmani | “Bellissima vittoria | ma ora bisogna dimenticarla”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 21 settembre 2021) Amir Rrahamani parla dopo Udinese-Napoli, il difensore è stato autore di una rete allo stadio Dacia Arena di Udine. Gli azzurri sono primi in classifica anche grazie ad un gol diche ha sfruttato un assist di Koulibaly. Il difensore ex Verona a Dazn ringrazia il compagno e dice: “Ricordo la partita dell’anno scorso ad Udine. Un giocatore professionista deve dimenticare in fretta certi errori. Allo stesso modo dobbiamo dimenticare in fretta questa splendidaperché giovedì si torna di nuovo in campo“. Rrahamani si è preso il posto da titolare ma vola basso: “Una squadra come il Napoli deve avere quattro difensori forti e li ha. Io sono qui pronto a sfruttare qualsiasi occasione“.dopo Udinese-Napoli ha parlato anche ai microfoni di Sky ed ha detto: “Cerchiamo sempre di cominciare il gioco dal basso e di creare ...