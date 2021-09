Probabili formazioni Spezia-Juventus, quinta giornata Serie A 2021/2022 (Di lunedì 20 settembre 2021) Le Probabili formazioni di Spezia-Juventus, match valido per la quinta giornata di Serie A 2021/2022. Mercoledì 22 settembre alle ore 18.30 tutto pronto al Picco per questo scontro che mette di fronte i liguri, a caccia di punti salvezza, e i bianconeri che dopo un pessimo avvio di campionato hanno l’obbligo di vincerle tutte per risalire la classifica. Chi riuscirà ad avere la meglio? Queste le scelte dei due tecnici. QUI Spezia – Thiago Motta lancia Antiste dal 1? in avanti con Gyasi e Verde ai suoi lati, in difesa torna Erlic. QUI Juventus – Chiesa titolare a destra, Cuadrado a sinistra con Danilo inserito dietro. In attacco chance per Kean con Dybala. Le Probabili ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 settembre 2021) Ledi, match valido per ladi. Mercoledì 22 settembre alle ore 18.30 tutto pronto al Picco per questo scontro che mette di fronte i liguri, a caccia di punti salvezza, e i bianconeri che dopo un pessimo avvio di campionato hanno l’obbligo di vincerle tutte per risalire la classifica. Chi riuscirà ad avere la meglio? Queste le scelte dei due tecnici. QUI– Thiago Motta lancia Antiste dal 1? in avanti con Gyasi e Verde ai suoi lati, in difesa torna Erlic. QUI– Chiesa titolare a destra, Cuadrado a sinistra con Danilo inserito dietro. In attacco chance per Kean con Dybala. Le...

