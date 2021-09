La catastrofe di Dazn in Italia sul El Pais | “Al sud muoiono prima | e manco i gol possono vedere”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 20 settembre 2021) “Oggi in, se uno ha la sfortuna di vivere sopra una pizzeria o semplicemente di risiedere nel sud del paese, saprà che la sua squadra ha segnato almeno 30 secondidi poterloin tv”. Lainarriva anche su El, che dedica al “mondo irregolare dello streaming”no un pezzo di Daniel Verdù. Verdù ne fa proprio una questione sociale. Perché, scrive, “la cerimonia del gol che ci ha eguagliato tutti, quella felicità che si prova nella strana unione di celebrare qualcosa allo stesso tempo, anche se non siamo nello stesso posto… Nemmeno quello più possiamo avere”. L’esempio macroscopico che fa Elè il disservizio al momento del gol di Koulibaly per il 2-1 del Napoli sulla Juventus ...