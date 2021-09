Emmy, i vincitori sono quasi tutti bianchi. Sui social è un pianto: “Inaccettabile” (Di lunedì 20 settembre 2021) Roma, 20 sett – Ieri si è svolta la manifestazione più importante per la televisione statunintense, gli Emmy. Nonostante tutte le “quote” per le minoranze e nonostante si ritenga che il mercato sia più interessato a storie in cui le razze si incontrano per dare vita a una splendida favola, i vincitori sono tutti bianchi. Emmy so white, il piagnisteo dei social #EmmySoWhite infatti è l’hashtag che sta spopolando sui social Usa, e che ha accompagnato la cerimonia degli Emmy Awards pressoché in ogni istante. La cerimonia ha incoronato The Crown, la serie sulla famiglia reale britannica, come miglior serie televisiva. Ciò significa che Netflix, che si è aggiudicata per la prima volta la statuetta per la miglior serie ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 20 settembre 2021) Roma, 20 sett – Ieri si è svolta la manifestazione più importante per la televisione statunintense, gli. Nonostante tutte le “quote” per le minoranze e nonostante si ritenga che il mercato sia più interessato a storie in cui le razze si incontrano per dare vita a una splendida favola, iso white, il piagnisteo deiSoWhite infatti è l’hashtag che sta spopolando suiUsa, e che ha accompagnato la cerimonia degliAwards pressoché in ogni istante. La cerimonia ha incoronato The Crown, la serie sulla famiglia reale britannica, come miglior serie televisiva. Ciò significa che Netflix, che si è aggiudicata per la prima volta la statuetta per la miglior serie ...

