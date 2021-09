Conte | Emiliano nel M5s? Chi condivide i nostri valori è ben accetto

(Di lunedì 20 settembre 2021) Nell’emirato emilianista salentino, durante il tour elettorale per le comunali dell’ex premier Giuseppe, può davvero succedere di tutto. Anche che il neopresidente delsorrida compiaciuto di fronte all’ipotesi di una conversione di Michele Emiiano al credo pentastellato. Succede a Gallipoli, dove è in campo per le amministrative una coalizione ibrida che spazia dal Pd, ai grillini fino alla Lega. “Anche il governatore tra gli iscritti ai Cinquestelle? Bella domanda”. Il professore di Volturara Appula si volta e cerca conforto nello sguardo di Stefano Minerva, sindaco di Gallipoli, emilianista doc. E poi aggiunge gaudente: “Sono aperte le nuove iscrizioni per chi sposa la nostra carta dei principi e dei. Questa è la condizione nuova perché il nuovo corso delha una chiara identità politica, ...

Nell'emirato emilianista salentino, durante il tour elettorale per le comunali dell'ex premier Giuseppe, può davvero succedere di ...Non sono sfuggite in questo senso le ultime esternazioni pubbliche, quelle nelle qualiha ... a ruota di una coalizione a traino Pd in quello- romagnolo, senza aver schierato un nome ...Devono aver pensato questo i consiglieri della Regione Puglia all’indomani del famigerato emendamento sul Trattamento di Fine Mandato fatto passare in sordina, senza preavviso né discussione e all’una ...E se non fosse soltanto una battuta, come ha detto Giuseppe Conte? Se davvero Michele Emiliano entrasse nel Movimento 5 stelle? D'altra parte l'intesa t ...