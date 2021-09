Clima, Draghi: "Agire subito, emergenza di entità uguale al Covid" (Di lunedì 20 settembre 2021) L'azione per fronteggiare il cambiamento Climatico deve essere 'immediata, rapida e su larga scala', perché 'è vero che stiamo ancora lottando contro la pandemia, ma questa è un'emergenza di uguale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 20 settembre 2021) L'azione per fronteggiare il cambiamentotico deve essere 'immediata, rapida e su larga scala', perché 'è vero che stiamo ancora lottando contro la pandemia, ma questa è un'di...

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi è intervenuto in videoconferenza al #ClimateMoment della 76° #UNGA che si svolge a New York.… - fattoquotidiano : Clima, Draghi: “È un’emergenza pari alla pandemia. Politiche attuali sono insufficienti, finanziare la transizione… - Agenzia_Ansa : 'Se non agiamo per ridurre le emissioni di gas serra, non saremo in grado di contenere il cambiamento climatico al… - _karalu : RT @fattoquotidiano: Clima, Draghi: “È un’emergenza pari alla pandemia. Politiche attuali sono insufficienti, finanziare la transizione è c… - AngelaAngelmi : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente Draghi è intervenuto in videoconferenza al #ClimateMoment della 76° #UNGA che si svolge a New York. Un’oc… -