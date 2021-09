Borse tutte in rosso | il crack della cinese Evergrande spaventa i mercati Milano – 2% In calo anche petrolio e acciaio

(Di lunedì 20 settembre 2021) Comincia male la settimana deistretti tra il collasso del gruppo immobiliaree le attese per possibili nuove mossebanca centrale statunitense. Hong Kong, ha chiuso la seduta con un meno 3,3%, una scossa per ieuropei che hanno aperto tutti in. Londra perde l’1,5%, Francoforte oltre il 2% così come Parigi. Piazza Affari arretra al momento dell’ 1,9%. Male soprattutto Eni (- 4,8%), Stellantis (- 3,6%), Banco Bpm (- 3,1%). Positivo soltanto il titolo Amplifon. I futures sugli indici statunitense anticipano un apertura dei listini americano in ...

le blue chip del listino milanese sono in rosso con cali profondi oltre il 2% per esempio per Generali e Unicredit, Banca Intesa, fino ad arrivare a Eni. Tendenza analoga anche per il Dax di ...

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee hanno iniziato la prima seduta della settimana con ribassi superiori al punto percentuale. Alle 09.15 il FTSEMib era in c ...