Advertising

2didenari : Che settimana ci aspetta sui mercati? Lo chiediamo nel consueto spazio di #MeteoBorsa a Marco Piersimoni di Pictet… - messveneto : Borse europee in picchiata, spaventa il rischio default del colosso cinese Evergrande: A Hong Kong il titolo ha per… - 24finanza : Caos Evergrande e attesa per le Banche centrali mandano ko le Borse europee - Banca_MPS : Risalita dei tassi venerdì negli #USA, dove si è registrato un apprezzamento generalizzato del #dollaro. Ancora deb… - stefanociola4 : RT @sole24ore: ?? Caos #Evergrande e attesa per le Banche centrali mandano Ko le #Borse europee. La crisi del colosso cinese dell'immobiliar… -

Ultime Notizie dalla rete : Borse europee

Brusco risveglio questa mattina per le Piazze finanziarie. I principali listini si muovono in forte perdita sull'onda dei guai del colosso cinese del mattone Evergrande, società immobiliare più ...Leproseguono in forte calo con gli investitori che temono le prossime mosse della Fed. La banca centrale statunitense tornerà a riunirsi mercoledì e potrebbe rivedere la politica degli ...Avvio di ottava in pesante calo per l'azionario italiano ed europeo. Secondo diversi osservatori, nonostante diverse borse asiatiche siano chiuse per festività, è proprio dall'Oriente che proviene il ...Le Borse europee proseguono in forte calo con gli investitori che temono le prossime mosse della Fed. La banca centrale statunitense tornerà a riunirsi mercoledì e potrebbe rivedere la politica degli ...