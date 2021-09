Adulto morde all’orecchio e prova a pugnalare un 16enne | ma lui è esperto di arti marziali… – VIDEO

(Di lunedì 20 settembre 2021) Gli ha morso un orecchio e ha cercato di pugnalarlo, scatenando la sua reazione da campione del mondo dimarziali. Nelgirato a Guisborough, nel Regno Unito, si vede l’individuo che grida addosso ad un adolescente seduto su una panchina, minacciandolo di “accoltellarlo lungo il vicolo”. L’aggressore non poteva sapere che quel ragazzo era in realtà undi jiu-jitsu brasiliano, di nome Alex Williams. Il giovane ha usato le sue abilità per scagliare l’uomo in aria e atterrarlo, prima di mandarlo di nuovo a terra quando si è alzato perre di nuovo ad aggredirlo. LEGGI ANCHE => Eroe ...

