Patric: “Siamo alle prese con una nuova idea di calcio, le due sconfitte non devono scoraggiarci. Cerchiamo il riscatto” (Di domenica 19 settembre 2021) Il difensore Patric si è soffermato sul match tra Lazio e Cagliari in programma quest’oggi alle ore 18 allo stadio Olimpico. Il jolly difensivo della squadra di Sarri ai microfoni ufficiali delle società biancoceleste, nel match program della partita, ha dichiarato: “Dopo un buon inizio, sono arrivate due prestazioni che non ci saremmo aspettati. Siamo consapevoli di non aver fatto bene e vogliamo subito riscattarci. Le due sconfitte non devono farci perdere consapevolezza. Siamo alle prese con una nuova idea di ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 19 settembre 2021) Il difensoresi è soffermato sul match tra Lazio e Cagliari in programma quest’oggiore 18 allo stadio Olimpico. Il jolly difensivo della squadra di Sarri ai microfoni ufficiali delle società biancoceleste, nel match program della partita, ha dichiarato: “Dopo un buon inizio, sono arrivate due prestazioni che non ci saremmo aspettati.consapevoli di non aver fatto bene e vogliamo subito riscattarci. Le duenonfarci perdere consapevolezza.con unadi ...

