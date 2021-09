Moto3, tripletta Italia a Misano! Dennis Foggia vince e riapre il Mondiale! Antonelli e Migno sul podio (Di domenica 19 settembre 2021) Un trionfo Italiano. Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini ha questi connotati nella classe Moto3, tappa del Mondiale 2021. Tre Italiani nei primi tre posti della classifica: Dennis Foggia (Honda – Leopard Racing) a precedere di 0?565 Niccolò Antonelli (KTM – Avintia VR46 Academy) e di 0?817 Andrea Migno (Honda – Rivacold Snipers Team). Per Foggia una vittoria di grande rilievo trattandosi del quarto podio consecutivo e del 2° successo in fila dopo Aragon che avvalora il magic momento del centauro Italiano. Una ... Leggi su oasport (Di domenica 19 settembre 2021) Un trionfono. Il GP di San Marino e della Riviera di Rimini ha questi connotati nella classe, tappa del Mondiale 2021. Treni nei primi tre posti della classifica:(Honda – Leopard Racing) a precedere di 0?565 Niccolò(KTM – Avintia VR46 Academy) e di 0?817 Andrea(Honda – Rivacold Snipers Team). Peruna vittoria di grande rilievo trattandosi del quartoconsecutivo e del 2° successo in fila dopo Aragon che avvalora il magic momento del centaurono. Una ...

Advertising

rptmtt : RT @DanyBer1893: Altra tripletta italiana in #Moto3 grandissimi ragazzi ???? #Misano - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: Moto3, tripletta tricolore a Misano: vince Foggia su Antonelli e Migno, disastro Fenati #GPSanMarino - Gazzetta_it : Moto3, tripletta tricolore a Misano: vince Foggia su Antonelli e Migno, disastro Fenati #GPSanMarino - OA_Sport : #Moto3 Il trionfo di Foggia a Misano: secondo successo consecutivo per lui e si può sognare ancora per il Mondiale.… - red_arrow19 : RT @Febookworm: MIGNO ADESSO IL SANTINO LO DEVI PORTARE A TUTTE LE GARE Che tripletta, che Italia #Moto3 #SanMarinoGP -