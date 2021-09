Milano, rissa in piazza tra ragazzi: grave un 18enne colpito con un coltello (Di domenica 19 settembre 2021) Una rissa per futili motivi, ieri pomeriggio a Milano, è degenerata a tal punto che un 18enne ha colpito con un coltello a serramanico un coetaneo, ferendolo alla scapola destra. Il giovane è stato ... Leggi su leggo (Di domenica 19 settembre 2021) Unaper futili motivi, ieri pomeriggio a, è degenerata a tal punto che unhacon una serramanico un coetaneo, ferendolo alla scapola destra. Il giovane è stato ...

Advertising

fseviareggio : RT @MediasetTgcom24: Rissa tra ragazzi in pieno centro a Milano, grave un 18enne #milano - Loredanataberl1 : RT @SkyTG24: Milano, rissa vicino al Duomo: grave un 18enne, un fermo per tentato omicidio - ddojefrittur : RT @ImolaOggi: ??Rissa a Milano, 18enne accoltellato - Vittima e aggressore sono entrambi italiani di origine egiziana - AnsaLombardia : Rissa tra ragazzi in centro a Milano, grave un 18enne. Coetaneo fermato per tentato omicidio | #ANSA - fabbri333 : Rissa tra ragazzi in centro a Milano, grave un 18enne -