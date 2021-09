LIVE Trofeo Matteotti 2021 in DIRETTA: dieci corridori in fuga tra cui Trentin, Covi e Battistella (Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.25 Davide Villella (Movistar Team) e Jhonatan Restrepo (Androni Giocattoli-Sidermec) sono rientrati sui fuggitivi. Dodici uomini al comando. 13.20 Sale a 1’06” il distacco del gruppo. 13.15 Situazione stabile per il momento. 13.10 Questo è un tentativo molto pericoloso, il gruppo non può lasciare troppo spazio. 13.05 Il gruppo si trova a 40 secondi dai battistrada. 13.00 Questi i nomi dei dieci battistrada: Matteo Trentin e Alessandro Covi (UAE Team Emirates), Hector Carretero (Movistar Team), Mattia Bais (Androni Giocattoli-Sidermec), Samuele Zoccarato ... Leggi su oasport (Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.25 Davide Villella (Movistar Team) e Jhonatan Restrepo (Androni Giocattoli-Sidermec) sono rientrati sui fuggitivi. Dodici uomini al comando. 13.20 Sale a 1’06” il distacco del gruppo. 13.15 Situazione stabile per il momento. 13.10 Questo è un tentativo molto pericoloso, il gruppo non può lasciare troppo spazio. 13.05 Il gruppo si trova a 40 secondi dai battistrada. 13.00 Questi i nomi deibattistrada: Matteoe Alessandro(UAE Team Emirates), Hector Carretero (Movistar Team), Mattia Bais (Androni Giocattoli-Sidermec), Samuele Zoccarato ...

