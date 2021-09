LIVE Paolini-Riske 7-6 6-2, Finale WTA Portorose in DIRETTA: l’azzurra vince il suo primo titolo con un’altra impresa! (Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Paolini sarà numero 64 da domani nel ranking WTA, con Trevisan 66 dopo il successo di Valencia. Considerando che fino a poche settimane fa l’Italia era senza giocatrici nelle prime 80, questa è un’ottima notizia per il tennis italiano femminile. E’ IN RETE IL DRITTO DI ALISON Riske, JASMINE Paolini vince IL SUO primo TORNEO WTA IN CARRIERA A Portorose! 7-6(4) 6-2 IL PUNTEGGIO Finale CHE BATTE QUATTRO TESTE DI SERIE E TRE TOP 50! 40-30 MATCH POINT Paolini: sbaglia la risposta di ... Leggi su oasport (Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAsarà numero 64 da domani nel ranking WTA, con Trevisan 66 dopo il successo di Valencia. Considerando che fino a poche settimane fa l’Italia era senza giocatrici nelle prime 80, questa è un’ottima notizia per il tennis italiano femminile. E’ IN RETE IL DRITTO DI ALISON, JASMINEIL SUOTORNEO WTA IN CARRIERA A! 7-6(4) 6-2 IL PUNTEGGIOCHE BATTE QUATTRO TESTE DI SERIE E TRE TOP 50! 40-30 MATCH POINT: sbaglia la risposta di ...

