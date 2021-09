GF Vip | la replica di Matteo alle pesanti parole di Sophie | “Insultare te non renderà migliore me”

(Di domenica 19 settembre 2021) Ancor prima del suo ingresso al GF Vip,Codegoni aveva fatto parlare di sé per via di alcune su dichiarazioni su Alex Belli. A distanza da pochi giorni dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, è giunta ladel suo exRanieri, protagonista di alcune sue dichiarazioni. “te nonL'articolo

Advertising

MariAnn08987970 : @enpaonlus LA COLPA VA ALLA COLLUSIONE STATO CHIESA RAI MEDIASET, 2008, X ANTICRISTO, PLAGIO MEDIATICO SACRILEGIO… - angeliquepoison : #MIRIANATREVISAN AL #GRANDEFRATELLOVIP2021/ Replica alla Colucci “Non è la Rai…”… - zazoomblog : Matteo Ranieri replica alla frecciatina di Sophie Codegoni al GF Vip - #Matteo #Ranieri #replica #frecciatina - Novella_2000 : 'Fuori Matteo era un'altra persona': l'ex corteggiatore risponde alla frecciatina di Sophie Codegoni #gfvip - zazoomblog : GF Vip 2021 quando e dove vedere la replica della seconda puntata di ieri in tv e streaming: giorno orario e canale… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip replica

Sophie Codegoni, ex tronista di 'Uomini e Donne', entra nella casa del Grande Fratelloe va subito fuori di… seno. Venerdì 17 settembre, in occasione della seconda puntata del ...e la...GF, Sophie Codegoni rompe il silenzio sull'ex Matteo Ranieri. Lui: 'Insultarmi non ti renderà migliore' Nel corso della seconda puntata del Grande Fratello6, finalmente c'è stato il tanto atteso ingresso nella casa di Cinecittà di Sophie Codegoni. L'ex tronista di Uomini e Donne nel suo video di presentazione ha rotto il silenzio sull'ex fidanzato ...Ancor prima del suo ingresso al GF Vip, Sophie Codegoni aveva fatto parlare di sé per via di alcune su dichiarazioni su Alex Belli. A distanza da pochi ...Lo scorso 13 settembre, le luci del Grande Fratello Vip si sono accese per illuminare la casa più spiata d’Italia. Al settimanale Chi, poco prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, Frances ...