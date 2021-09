Belen racconta il malore dopo il parto di Luna | “Ho fatto un pasticcio | è colpa mia”

Leggi su cityroma

(Di domenica 19 settembre 2021) La showgirl argentina parla per la prima volta della sua gravidanza, ospite di Verissimo: “La gravidanza è stata tosta, ma ilè andato benissimo, vorrei che ogni donna riuscisse a farsi l’epidurale, perché io non ho urlato nemmeno”. Poiilnegli studi di Tu Si Que Vales: “Voglio dirlo alle donne che hanno appenarito e vogliono subito rimettersi in forma”. L'articolo proviene da City Roma News.