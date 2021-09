Ascolti TV | parte bene Tù Sì Que Vales | ecco con chi si è scontrato e quanto ha fatto

(Di domenica 19 settembre 2021) Iera sera è tornato in onda un altro programma di punta di Canale 5, ovvero Tù Sì Que, il talent show prodotto da Maria De Filippi che vede la presenza della conduttrice stessa insieme a Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli, i quali sono chiamati a giudicare le performance deicipanti. A condurre Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, con la presenza dell’ex concorrente di Amici, Giulia Stabile. La prima puntata di Tù Sì Queha conquistato 4.138.000 spettatori pari al 27% di share, vincendo dunque la serata. Su Rai 1, lo Speciale I Soliti Ignoti ha invece raccolto 3.672.000 ...

sabato 18 settembre 2021: Access Prime Time e Preserale Guardando all'access prime time, su ... Su Rete 4, il talk Controcorrente ha raccolto 838.000 spettatori (4.5%) nella prima e 861.... Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 18 settembre 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv 18 settembre: boom per Tu si que vales, ottimo anche I soliti ignoti Il ritorno. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!