Accordo Aukus | cancellato vertice difesa Gb - Francia

(Di domenica 19 settembre 2021) Undei ministri delladie Gran Bretagna che si sarebbe dovuto tenere in settimana è statodopo le proteste di Parigi per l'tra Regno Unito, Australia e Usa ...

Ultime Notizie dalla rete : Accordo Aukus

...che si sarebbe dovuto tenere in settimana è stato cancellato dopo le proteste di Parigi per l'tra Regno Unito, Australia e Usa per la fornitura di sottomarini a propulsione nucleare (). ...La sigla della nuova alleanzafra Australia, Regno Unito e Stati Uniti ha determinato l'annullamento dell'fra il gruppo cantieristico francese Naval Group e Canberra relativo a una ...Un vertice dei ministri della difesa di Francia e Gran Bretagna che si sarebbe dovuto tenere in settimana è stato cancellato dopo le proteste di Parigi per l'accordo tra Regno Unito, Australia e Usa p ...La Francia ha perso la commessa «del secolo» dei sottomarini e non considera le ragioni di Canberra: solo gli Stati Uniti possono aiutarla contro Pechino ...