Anche Mattarella alla festa delle Frecce Tricolori (Di sabato 18 settembre 2021) Hanno sorvolato i cieli d'Italia in uno dei momenti più difficili per il Paese. La loro scia ha saputo unire in unico abbraccio tricolore tutti i balconi da Nord a Sud, partendo da Codogno, prima zona rossa d'Italia, e raggiungendo poi tutti i capoluoghi. Era fine maggio 2020, mancavano pochi giorni alla festa della Repubblica. In quei momenti difficili, segnati da un duro lockdown, la Pattuglia acrobatica nazionale era per tutti simbolo di unità, solidarietà e ripresa. Oggi a distanza di mesi – alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – le Frecce Tricolori hanno ...

