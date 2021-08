Variante Delta, l'ondata travolge gli Stati Uniti: contagi e morti, le cifre che spaventano il mondo (Di lunedì 9 agosto 2021) La Variante Delta fa risprofondare gli Stati Uniti nel dramma-coronavirus. Come spiega il Corriere della Sera, "il contagio corre lungo una specie di corridoio a forma di elle, da Nord a Sud, all'altezza del fiume Mississippi, l'antica frontiera degli Stati Uniti. I casi stanno aumentando in modo tumultuoso scendendo dal Missouri all'Arkansas, fino alla Louisiana. Da lì il flusso devia verso oriente, seguendo la costa: lo Stato del Mississippi, l'Alabama e, soprattutto, la Florida, epicentro della quarta ondata". Insomma, tutti gli Usa coinvolti da una ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 agosto 2021) Lafa risprofondare glinel dramma-coronavirus. Come spiega il Corriere della Sera, "ilo corre lungo una specie di corridoio a forma di elle, da Nord a Sud, all'altezza del fiume Mississippi, l'antica frontiera degli. I casi stanno aumentando in modo tumultuoso scendendo dal Missouri all'Arkansas, fino alla Louisiana. Da lì il flusso devia verso oriente, seguendo la costa: lo Stato del Mississippi, l'Alabama e, soprattutto, la Florida, epicentro della quarta". Insomma, tutti gli Usa coinvolti da una ...

