Orban non si fa intimidire: «No alla vendita dei libri per bambini che divulgano l’omosessualità» (Di lunedì 9 agosto 2021) Viktor Orban continua la sua crociata contro la propaganda gay. E firma un decreto per limitare la vendita di libri per bambini in cui in cui si fa riferimento a tematiche omosessuali. Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, fa parte dei regolamenti attuativi della legge sulla comunità Lgbt. Legge che ha avuto il sì a giugno dal Parlamento, considerata discriminatoria dalla Commissione Europea. Che ha avviato la procedura di infrazione in un mare di polemiche. Che cosa stabilisce il decreto voluto da Orban Nel decreto si stabilisce che determinati libri per ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 9 agosto 2021) Viktorcontinua la sua crociata contro la propaganda gay. E firma un decreto per limitare ladiperin cui in cui si fa riferimento a tematiche omosessuali. Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, fa parte dei regolamenti attuativi della legge sulla comunità Lgbt. Legge che ha avuto il sì a giugno dal Parlamento, considerata discriminatoria dCommissione Europea. Che ha avviato la procedura di infrazione in un mare di polemiche. Che cosa stabilisce il decreto voluto daNel decreto si stabilisce che determinatiper ...

