Masterchef in lutto | è morta la concorrente dell’ottava edizione

Un nuovo lutto ha colpito Masterchef che piange purtroppo un'altra aspirante chef molto amata dal grande pubblico. Aveva partecipato all'ottava edizione. Un periodo davvero terribile quello che sta vivendo lo show.

Anna Martelli è morta: ilL'ex concorrente diAnna Martelli è scomparsa a 74 anni per cause ignote . A dare l'annuncio della sua scomparsa sono stati proprio i canali ufficiali del ...Torino -Italia: è morta Anna Martelli , concorrente nell'ottava edizione del cooking talent show. La donna, 74 anni, di Precetto Torinese (Torino) si era fatta amare moltissimo nel ...La concorrente di Masterchef Italia 8 si è spenta a 74 anni. La trasmissione l'ha salutata con un dolce tweet sul suo profilo ufficiale ...Anna Martelli si è spenta all'età di 74 anni. Il pubblico e lo staff di MasterChef non dimenticheranno mai la sua simpatia e spontaneità.