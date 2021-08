I ransomware più popolari del 2021

Leggi su cityroma

(Di lunedì 9 agosto 2021) Sempre più spesso negli ultimi anni anche chi conosce meno il mondo dell’informatica ha sentito parlare di. Dopo l’attacco subito da Regione Lazio, per di più, l’argomento è diventato ancora più popolare tanto da entrare in tendenza tra gli hashtag più utilizzati su Twitter. Isono virus informatici che consentono ai cybercriminali di infettare un sistema criptandone i dati e, a quel punto, di chiedere un riscatto – ransom in inglese, da qui il nome – alle vittime. In cambio di un pagamento in criptovalute gli aggressori promettono di decriptare i file congelati rendendo nuovamente fruibile il sistema infettato. Questi virus ...