Uomini e Donne, Tara Gabrieletto e Cristian Gallella sono tornati insieme? (Di domenica 8 agosto 2021) Dopo il primo incontro nello studio di Uomini e Donne, tra Tara e Cristian la relazione sembrava procedere a gonfie vele, fino a convolare addirittura a nozze. Eppure, dopo ben quattro anni di matrimonio, i due hanno deciso di lasciarsi ed intraprendere strade diverse. Nessuno dei due ha però mai voltato definitivamente pagina ed entrambi … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 8 agosto 2021) Dopo il primo incontro nello studio di, trala relazione sembrava procedere a gonfie vele, fino a convolare addirittura a nozze. Eppure, dopo ben quattro anni di matrimonio, i due hanno deciso di lasciarsi ed intraprendere strade diverse. Nessuno dei due ha però mai voltato definitivamente pagina ed entrambi … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

