Tokyo 2020 | bronzo per le Farfalle della ritmica

(Di domenica 8 agosto 2021) Leginnasticahanno conquistato la medaglia dinell’all around a squadre a. E’ il terzo podio olimpico per l’Italia. Le azzurre Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean, Martina Santandrea hanno chiuso con 87.700 punti. Oro alla Bulgaria con 92.100 e argento alla rappresentativa russa con 90.400. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, STAFFETTA 4X100 M.: ORO PER L'ITALIA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : ABBIAMO RISCRITTO LA STORIA! MAGNIFICA ITALIA A TOKYO 2020! ?????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Italia è medaglia d'oro nella staffetta 4x100 delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quartetto azzurro - Loren… - bicitv : Tokyo 2020: Jason Kenny oro del Kerin maschile, Lelsey Mitchell oro della Velocità femminile - giancalsp : RT @Eurosport_IT: ABBIAMO RISCRITTO LA STORIA! MAGNIFICA ITALIA A TOKYO 2020! ?????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics | #It… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

La Stampa

Il medagliere Olimpiadisarà completo e definitivo fra poche ore: siamo giunti a domenica 8 agosto, ultimo giorno di questi Giochi e la lotta per il primo posto è davvero avvincente tra la Cina e gli Stati Uniti . ...il bronzo della ginnastica ritmica la medaglia numero 40 dell'Italia alle Olimpiadi di, nell'ultima giornata di gare. Le farfalle hanno chiuso al terzo posto, dietro alla Bulgaria e alla Russia. Con questa medaglia, di Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, ..."Questa medaglia incarna tutto quello che abbiamo affrontato in questi 5 anni", ha dichiarato un'emozionata Maurelli. Con impegno, dedizione, sacrificio e concentrazione, le ragazze della ritmica hann ...Tokyo, 8 ago. (Adnkronos) - "L'Italia Team vola alto, come le Farfalle. Splendido bronzo nell'All Around di ginnastica ritmica e 40ª medaglia a Tokyo 2020. Grazie alle campionesse guidate da Emanuela ...