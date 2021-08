Supercoppa d’Olanda 2021 | Ajax travolto dal Psv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 8 agosto 2021) Lava al Psv Eindhoven chel’per 0-4 al termine di un match senza storia. Per i gli uomini di Schimitd è il dodicesimo trionfo nella manifestazione.: come è andata la finale? Gara senza storia quella andata in scena alla Johan Cruiff Arena con il Psv in vantaggio dopo appena due minuti grazie a Madueke che si ripete alla mezz’ora. Sul finire della prima frazione per l’si fa ancora più dura per l’espulsione di Tagliafico. Nella ripresa, la formazione di Schimtd ...