Rinnovo Dybala, la Juve lo blinda a vita: le cifre dell’accordo (Di domenica 8 agosto 2021) Il Rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus sembra ormai ad un passo: ecco i termini dell’accordo con l’argentino Paulo Dybala pronto a diventare ancora di più un simbolo della Juventus. L’incontro tra la dirigenza Juve e l’entourage dell’argentino è andato a buon fine: confermata la volontà comune di andare avanti insieme e fare di Dybala un totem bianconero. La Gazzetta dello Sport svela i dettagli dell’accordo: cifra vicina ai 10 milioni più bonus e durata ancora da stabilire, 4 o 5 anni. Dybala resterà bianconero ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021) Ildi Paulocon lantus sembra ormai ad un passo: ecco i terminicon l’argentino Paulopronto a diventare ancora di più un simbolo dellantus. L’incontro tra la dirigenzae l’entourage dell’argentino è andato a buon fine: confermata la volontà comune di andare avanti insieme e fare diun totem bianconero. La Gazzetta dello Sport svela i dettagli: cifra vicina ai 10 milioni più bonus e durata ancora da stabilire, 4 o 5 anni.resterà bianconero ...

